Розпочалася чотириста тридцять шоста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби російська федерація завдала масованого удару по території нашої країни, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”, 18 із 24 було знищено нашими захисниками. Російська федерація і надалі застосовує тактику терору. Минулої доби противник завдав 10 ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя, завдав 75 авіаційних ударів та здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, навчальні заклади, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де, протягом доби, підрозділи сил оборони відбили близько 60 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Без особливих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує обстріли населених пунктів України з території російської федерації, вдосконалює інженерне обладнання місцевості.

Протягом минулої доби обстріляв населені пункти Червона Зоря, Глибоке, Липці, Веселе, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Бочкове, Бударки, Комісарове, Колодязне та Красне Перше на Харківщині. Знищено та пошкоджено приватні будинки. Є поранені серед цивільного населення.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Кам’янка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.

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