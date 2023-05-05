Харків’янину повідомлено про підозру у скоєнні домашнього насильства

Слідчі повідомили жителю Харкова про підозру у скоєнні домашнього насильства.

З заявами до Харківського РУП № 1 неодноразово зверталася 51-річна жінка. Чоловік систематично ображав співмешканку, висловлювався нецензурною лайкою, кричав, погрожував фізичною розправою та кидався у бійку.

Поліцейські склали щодо порушника 3 протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак 45-річний чоловік не припинив свої протиправні дії та продовжував вчинювати домашнє насильство щодо жінки.

1 травня слідчим ХРУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання строком до 2 років позбавлення волі.

4 травня чоловіку повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення.

Агентство Телевидения Новости