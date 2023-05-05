Розтрата коштів при постачанні електроенергії: судитимуть директора комунального підприємства
Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно начальника комунального підприємства за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).
За даними слідства, у 2020 році між комунальним підприємством та ТОВ укладено договір про постачання електричної енергії. Протягом року начальник комунального підприємства укладав додаткові угоди з ТОВ про підвищення вартості електричної енергії попри відсутність відповідного підвищення цін на ринку.
Це призвело до безпідставного перерахування на рахунок ТОВ-постачальника коштів комунального підприємства на загальну суму майже 350 тис. грн.
Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
Досудове розслідування проводили слідчі СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.