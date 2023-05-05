За крадіжки і грабежі в умовах воєнного стану правоохоронці обіцяють реальні строки за гратами

Органи прокуратури продовжують добиватися справедливості — доводять у суді вину зловмисників, які вчиняють злочини проти власності під час дії воєнного стану, і домагаються для них реального покарання.

Зокрема, за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним чоловіка, який у серпні 2022 року пограбував жінку. Зловмисник побачив, що потерпіла сидить біля приміщення вокзалу в м. Люботин і вирішив «поживитися». Спочатку він пройшов повз декілька разів, запитав, котра година, а трохи згодом підійшов до жінки впритул, закрив їй рота рукою і штовхнув, від чого потерпіла впала. Скориставшись тим, що жінка не могла чинити опір, грабіжник забрав сумку з її речами і втік з місця події.

Вироком Люботинського міського суду Харківської області чоловіка визнано винним у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Також прокурори Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова довели вину харків’янина, який вчинив цілу низку злочинів проти власності протягом минулого року.

На початку серпня 2022 року раніше судимий чоловік помітив пошкоджений у результаті обстрілів багатоквартирний будинок та, розуміючи, що більшість мешканців виїхали з нього, скористався цим. Зловмисник вибив вхідні двері в одну з квартир та викрав звідти побутову техніку, після чого намагався втекти, однак був помічений правоохоронцями. Вже будучи судимим за проникнення до житла, у період відбуття покарання з іспитовим строком, протягом вересня-жовтня 2022 чоловік знову вчинив злочини.

Зловмисник проникав до домоволодінь та технічних приміщень під’їздів, звідки виносив чуже майно, і викрадав слабоалкогольні напої з вуличних холодильників, розташованих біля торгових кіосків.

Одного разу чоловік проник через вікно до домоволодіння та, оцінивши обстановку, вирішив там і заночувати. Коли наступного ранку нахабний гість намагався вийти з чужого помешкання, його помітили сусіди та викликали власника будинку. Разом з господарем домоволодіння зловмисник і дочекався приїзду правоохоронців.

Зловмисника визнано винним за фактами закінченого і незакінченого замаху на крадіжки, крадіжки в умовах воєнного стану, вчиненої повторно в умовах воєнного стану, незаконного проникнення до житла та іншого володіння особи (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 162 КК України). Вироком Дзержинського районного суду м. Харкова чоловіку призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироків.

Агентство Телевидения Новости