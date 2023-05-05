ВООЗ скасувала статус пандемії COVID-19

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) скасувала статус пандемії та надзвичайної ситуації в цій сфері через коронавірусну інфекцію (COVID-19). Про це оголосив гнеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Аданом Гебреєсус.

«COVID-19 перевернув наш світ з ніг на голову. ВООЗ повідомила про майже 7 мільйонів смертей, але ми знаємо, що кількість жертв у кілька разів вища — не менше 20 мільйонів», – сказав він під час виступу, повідомляє видавництво Бабель.

За словами глави ВООЗ, комітет організації з надзвичайних ситуацій напередодні рекомендував йому оголосити про припинення глобальної надзвичайної ситуації у галузі охорони здоров’я, і він прийняв цю пропозицію.

Відтак тепер статус COVID-19 – глобальна надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров’я.

Спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоровʼя оголосила поширення коронавірусу пандемією. Влада Китаю повʼязувала спалах захворювання з уханським ринком тварин і морепродуктів «Хуанань»: перші пацієнти були там або постійними покупцями, або продавцями. Учені вважають, що в ланцюжку передавання вірусу SARS-CoV-2 були кажани, змії або панголіни (у Китаї їхнє мʼясо вважають делікатесом)

Агентство Телевидения Новости