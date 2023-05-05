Знайшлись 13 мільйонів: мер Одеси вийшов з СІЗО під заставу, – ЗМІ

За міського голову Одеси Геннадія Труханова внесли заставу, він вийшов із СІЗО.

Про це повідомляють джерела Слово і Діло.

Сума застави складає 13,42 млн грн.

На нього поклали такі обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до суду; не відлучатися за межі території України без дозволу суду;повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи;утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду;здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, 4 травня Вищий антикорупційний суд узяв під варту міського голову Одеси Геннадія Труханова у справі про розтрату понад 92 млн грн під час придбання адміністративної будівлі збанкрутілого заводу «Краян».

За версією слідства, Одеський міський голова Геннадій Труханов у період з липня по грудень 2016 року спільно з іншими посадовцями Одеської мерії та представниками приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси в сумі 92 млн грн. Корупційну схему, на переконання детективів, реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за завідомо завищеною вартістю. В подальшому сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як встановило слідство, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області. Детективи НАБУ та прокурори САП стали на заваді цим планам, ініціювавши у грудні 2016 року накладення арешту на кошти, сплачені із місцевого бюджету Одеси.

Пізніше у цій справі встановили організатора та інших учасників схеми. Зокрема, за даними слідства, екснародний депутат Олександр Дубовой є організатором схеми. Крім нього, про підозру повідомили депутату Одеської обласної ради Олегу Бабенку, ексдепутату Кілійської районної ради Одеської області Анатолію Коломійцю та Поповій.

Агентство Телевидения Новости