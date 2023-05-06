Противник здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню

Розпочалася чотириста тридцять сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Минулої доби противник завдав 8 ракетних, 49 авіаційних ударів та здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито близько 50 атак окупантів.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаударів по Іванівці, Леонівці, Бучках Чернігівської області та Зноб-Трубчевській на Сумщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Гоптівка, Глибоке, Лук’янці, Нескучне, Стариця на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Бологівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Піщане та Стельмахівка Харківської області.

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