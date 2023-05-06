ДСНС ліквідували 13 пожеж

Протягом доби з 05 по 06 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 21 оперативний виїзд, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж;

5 – для надання допомоги населенню і поліції;

3 – інші виїзди.

Пожеж і руйнацій, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 122 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости