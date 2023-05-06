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ДСНС ліквідували 13 пожеж
Протягом доби з 05 по 06 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
За цей період здійснено 21 оперативний виїзд, з яких:
13 – на ліквідацію пожеж;
5 – для надання допомоги населенню і поліції;
3 – інші виїзди.
Пожеж і руйнацій, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 122 одиниці вибухонебезпечних предметів.