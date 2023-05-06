Ще більше локшини на вуха: які останні фейки кремля?

Головні фейки кремля за день. «Американський генерал заявив про перемогу росії», а «ЗСУ готуються до підриву ЗАЕС»Центр стратегічних комунікацій фіксує головні інформаційні наративи окупантів за 5 травня.

«Українські командири збирають «гарматне мʼясо» для наступу». росіяни запустили (https://t.me/spravdi/28734) чергове ІПСО в соцмережі Facebook, опублікувавши відео, де люди у військовій формі «затримують» цивільних. Таким чином ворог намагається зірвати мобілізацію.

«Генерал армії США заявив про перемогу росії у війні». Пропагандисти приписали (https://t.me/spravdi/28742) американцю слова, яких він не говорив. Насправді Крістофер Каволі заявляв, що Україна в чудовій позиції для контрнаступу, а російська армія понесла великі втрати.

«Україна готується підірвати ЗАЕС за допомогою США». Такий маніпулятивний висновок фейкороби зробили (https://t.me/spravdi/28739) з новини про те, що американці передали Україні датчики радіації. Насправді ж це обладнання позбавить росію можливості використовувати ядерну зброю в Україні в режимі інкогніто.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

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