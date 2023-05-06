Російські прапори під забороною у Німеччині

Суд Берліна дозволив українські прапори 8 і 9 травня, російські – під забороною.

«Заборона на українські прапори є – за словами суду – очевидно незаконною. Той, хто користується своїм основним правом публічно заявити про підтримку українського народу та його історичних жертв у перемозі над націонал-соціалізмом, не становить загрози для громадської безпеки», – пояснив адвокат української організації «Віче» Патрік Хайнеманн, яка домоглась відміни заборони.

Вночі над Дніпропетровщиною повітряники збили 4 ворожих “Шахеди».

«Вночі агресор спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. Відмінно спрацювали наші вартові неба. Військові з повітряного командування «Схід» приземлили всі чотири «Шахеди», – повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Росія вдарила керованими авіабомбами по Глухову, пошкоджено 44 житлові будинки.

Попередньо постраждали 5 людей. Удару було завдано близько 22:13 по місту на Сумщині, повідомили у командуванні «Північ».

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

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