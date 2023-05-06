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Сьогодні у Великій Британії проходить церемонія коронації Чарльза ІІІ

Церемонія почалася о 13:00 за київським часом.

У суботу, 6 травня, у Великій Британії проходить церемонія коронації Чарльза ІІІ. Початок церемонії був запланований на 13:00 6 травня за київським часом у Вестмінстерському абатстві.

Близько 12:50 Чарльз ІІІ прибув до Вестмінстерського абатства.

/ скриншот

Близько 12:50 Чарльз ІІІ прибув до Вестмінстерського абатства. / скриншот

О 12:20 процесія з королівською каретою вирушила до Вестмінстерського абатства.

Церемонія коронації Чарльза ІІІ / скріншот

Близько 12:00 Чарльз ІІІ прибув до Букінгемського палацу. У мережі публікують відео з його кортежем.

Коронація Чарльза III – онлайн-трансляція

Коронація транслюється онлайн на офіційному YouTube-каналі Королівської сім’ї.

Передбачається, що після початку служби в абатстві монарх традиційно буде представлений народу, дасть клятву, далі пройде етапи помазання та інвеститури, після чого зійде на престол.

Джерело: УНІАН


Агентство Телевидения Новости

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