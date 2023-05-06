У російській Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, у якому їхав українофоб, письменник і член партії “Справедлива Росія” Захар Прилєпін, він “важко поранений”.

Тим часом його пресслужба уточнює, що “з ним усе гаразд”.

За даними видання, Прилєпін повертався до Москви з окупованого Донбасу.

6 травня він перетнув російський кордон. Відомо, що дорогою він зупинявся поїсти в Нижегородській області. Відразу після того, як він продовжив рух, стався вибух. Вибух був “досить сильний”, на місці вибуху утворилася воронка.

“Письменник перебував у сімейній поїздці у селі Піонерське Нижегородської області. Під час руху автомобіль, в якому знаходився Прилепін, вибухнув. Водій загинув, письменника поранено та госпіталізовано”, – розповіли в екстрених службах.

За попередніми даними, у днищі машини було закладено саморобний вибуховий пристрій.

“Основна версія – підрив саморобного вибухового пристрою на радіокеруванні. Буде розглянуто й інші версії, включаючи несправність автомобіля”, – сказали в екстрених службах.

Унаслідок вибуху Прилєпін дістав “поранення ніг”.

Відповідальність за замах на Прилєпіна взяв на себе партизанський рух “Атеш”.

В організації повідомили, що на ватного письменника полювали з початку року.

“Захар Прилепин был хреновым писателем, да и как человек дрянь. Ехал на своей козырной Audi Q7 к родственникам в Нижний Новгород. Но ехал не сам, а с сюрпризом на днище автомобиля. Сюрприз сработал. Захар в больничке”.

В організації повідомили, що на ватного письменника полювали з початку року.

Джерело: Правда

Агентство Телевидения Новости