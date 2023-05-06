Правоохоронці зробили фотозвіт обстрілу Вовчанська

Російські військовослужбовці обстріляли м. Вовчанськ — правоохоронці зафіксували наслідки.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вночі 6 травня російські військові обстріляли м. Вовчанськ: зруйновано пам‘ятник.

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, вчора окупанти також обстріляли місто. Попередньо, з артилерії та мінометів. Є пошкодження приватних домоволодінь та дороги.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости