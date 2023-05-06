Правоохоронці зробили фотозвіт обстрілу Вовчанська
Російські військовослужбовці обстріляли м. Вовчанськ — правоохоронці зафіксували наслідки.
За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, вночі 6 травня російські військові обстріляли м. Вовчанськ: зруйновано пам‘ятник.
Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, вчора окупанти також обстріляли місто. Попередньо, з артилерії та мінометів. Є пошкодження приватних домоволодінь та дороги.
Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.