Скоїли розбійний напад: на Харківщині поліція затримала 2 чоловіків

На Харківщині працівники поліції викрили двох чоловіків у скоєнні розбійного нападу 28 квітня о 18:40 до Лозівського районного відділу поліції звернувся 58-річний мешканець смт Панютино. Він повідомив, що на нього вдома напали двоє невідомих.

Зі слів заявника стало відомо, що близько 18:10 у вхідні двері хтось постукав. Він відчинив, бо подумав, що повернулась його дружина. Однак, до квартири проникли двоє невідомих, на обличчі яких були медичні маски. Зловмисники почали бити потерпілого по обличчю, зв’язали руки та вимагати гроші та дорогоцінні вироби. Зловмисники самостійно обшукали квартиру. Нічого не знайшовши, пішли у невідомому напрямку.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особи зловмисників. Ними виявились 30-річний мешканець міста Лозова та 35-річний мешканець смт Панютино. Вдома у 30-річного лозівчанина поліцейські виявили подрібнену речовину зовні схожу на канабіс, пістолет та відмички. Вилучене направлено на експертне дослідження. Чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Щодо зловмисників обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Агентство Телевидения Новости