Залишив маленьких дітей без нагляду: у Харкові поліція притягнула до відповідальності батька

5 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що з гуртожитку у Київському районі до лікарні доставлена жінка у стані сильного алкогольного сп’яніння, яка проживала з чоловіком та двома дітьми 1 і 3 років. За адресою виїхали працівники ювенальної превенції ХРУП № 1.

За місцем проживання родини правоохоронці виявили, що батько пішов на роботу та залишив у помешканні двох дітей без догляду дорослих. Медики, що прибули за викликом, виявили у 3-річного хлопчика травму голови.

Обох дітей доставили до лікарні. Відносно чоловіка поліцейські склали адміністративний протокол за неналежне виконання своїх обов’язків.

Питання щодо повернення батькам малечі вирішуватиметься службою у справах дітей.

Агентство Телевидения Новости