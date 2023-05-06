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Залишив маленьких дітей без нагляду: у Харкові поліція притягнула до відповідальності батька

Залишив маленьких дітей без нагляду: у Харкові поліція притягнула до відповідальності батька

5 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що з гуртожитку у Київському районі до лікарні доставлена жінка у стані сильного алкогольного сп’яніння, яка проживала з чоловіком та двома дітьми 1 і 3 років.  За адресою виїхали працівники ювенальної превенції ХРУП № 1. 

За місцем проживання родини правоохоронці виявили, що батько пішов на роботу та залишив у помешканні двох дітей без догляду дорослих. Медики, що прибули за викликом, виявили у 3-річного хлопчика травму голови.

Обох дітей доставили до лікарні. Відносно чоловіка поліцейські склали адміністративний протокол за неналежне виконання своїх обов’язків.

Питання щодо повернення батькам малечі вирішуватиметься службою у справах дітей.

Агентство Телевидения Новости

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