Олена Зеленська відвідала коронацію Чарльза ІІІ

Як ми розповідали раніше, у суботу, 6 травня, у Великій Британії проходить церемонія коронації Чарльза ІІІ. Початок церемонії був запланований на 13:00 6 травня за київським часом у Вестмінстерському абатстві.

“«Разом з Україною виступаємо на захист свободи й суверенітету перед неспровокованою агресією» – цінуємо ці слова та позицію Короля Чарльза ІІІ. Україна одразу знайшла в його особі послідовну підтримку та розуміння.

Для нас із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем честь – перебувати сьогодні на коронації Його Величності та Королеви Камілли тут, у Вестмінстерському абатстві, щоб від імені всієї України побажати успішного правління та процвітання країні”, – доповідає пресслужба Олени Зеленської.

Агентство Телевидения Новости