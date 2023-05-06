США обіцяють підтримати Харків у відновленні енергетичної інфраструктури

Харківський міський голова Ігор Терехов під час робочої поїздки до Сполучених Штатів Америки обговорив можливості відновлення енергетичної інфраструктури міста, яка постраждала від російських обстрілів.

Про це мер повідомив сьогодні, 6 травня, в ефірі національного телемарафону.«Я знайшов підтримку. Ми спілкувалися з «General Electric» та іншими інвесторами, які зацікавлені вкладати кошти у відновлення енергетичної інфраструктури. Також ми маємо відбудовувати житлові будинки та соціальний сектор – школи, дитсадки, лікарні. Крім того, я зустрічався з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном та його заступником з питань економічного розвитку та енергетики. Ми обговорювали можливості економічного відновлення України та міста Харкова», – зазначив Ігор Терехов.Міський голова нагадав, що на відбудову Харкова станом на зараз необхідно близько 9,5 млрд дол., тому підтримка міжнародних організацій, партнерів та фінансових інституцій, з представниками яких він зустрічався у США, важлива для відновлення Харкова та критичної інфраструктури міста.

Джерело: Харківська міськрада

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