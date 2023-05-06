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Прокурори та слідчі задокументували наслідки ворожого обстрілу по Ізюмщині

Прокурори та слідчі задокументували наслідки ворожого обстрілу по Ізюмщині

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, ввечері 5 травня окупанти завдали ракетний удар по селу Чистоводівка Ізюмського району. Ракета впала біля приватного житлового сектору: пошкоджено низку будинків та господарських споруд.

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, внаслідок обстрілу утворилась вирва глибиною близько 7 м та діаметром 10 м.

З місця події правоохоронці вилучили уламки ракети. За попередніми даними, це була ракета типу Х-101.

Слідчо-прокурорська група зібрала речові докази та задокументувала наслідки воєнного злочину держави-агресора.

Агентство Телевидения Новости

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