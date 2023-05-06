Прокурори та слідчі задокументували наслідки ворожого обстрілу по Ізюмщині

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, ввечері 5 травня окупанти завдали ракетний удар по селу Чистоводівка Ізюмського району. Ракета впала біля приватного житлового сектору: пошкоджено низку будинків та господарських споруд.

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, внаслідок обстрілу утворилась вирва глибиною близько 7 м та діаметром 10 м.

З місця події правоохоронці вилучили уламки ракети. За попередніми даними, це була ракета типу Х-101.

Слідчо-прокурорська група зібрала речові докази та задокументувала наслідки воєнного злочину держави-агресора.

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