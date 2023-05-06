42 захисники та троє захисниць «Азовсталі» повернулися додому

Всі вони – нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах.35 рядових і сержантів, 10 офіцерів, повідомляє Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на «Азовсталі».

Також є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції.

Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на «Азовсталі» і сьогодні повертається додому.

Агентство Телевидения Новости