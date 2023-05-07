На Куп’янському напрямку окупанти намагалися наступати в районі Синьківки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 7 травня. 438 доба війни.

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є потерпілі.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом минулої доби ворог здійснив близько 50 атак.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Заріччя, Леонівка та Красний Хутір Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Карповичі, Тимоновичі, Залізний Міст та Леонівка Чернігівської області; Українське, Рівне, Сопич, Бояро-Лежачі та Волфине Сумської області, а також Леміщине, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Лук’янці, Нескучне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охримівка, Чорне та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки. Обстріляв Красне Перше, Митрофанівку, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Синьківку, Піщане, Вишневе та Стельмахівку Харківської області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Поряд з цим, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Нью-Йорка. Від ворожих обстрілів постраждали Веселе, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

Російські окупанти проводять евакуацію місцевих жителів з тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області у напрямку населених пунктів Бердянськ та Приморськ, на місцеві бази відпочинку. Евакуації підлягають люди, які мають російські паспорти. При чому, в першу чергу потрапляють ті, хто погодився на російське громадянство в перші місяці окупації.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Протягом минулої доби наші захисники знищили 7 ударних та 8 розвідувальних БпЛА. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости