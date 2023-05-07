Частина Балаклії – без електропостачання після ранкових обстрілів

Сьогодні, 07 травня, близько 09:00 та 10:00 окупанти завдали ракетних ударів по місту Балаклія.

Мішені терористів – мирні люди та об’єкти, зазначили в Балаклійській МВА. Унаслідок ракетного удару постраждало 5 цивільних мешканців, є пошкодження багатоповерхових житлових будинків, без електропостачання залишається частина міста Балаклія та селище Борщівка.

“Потерпілим надається уся необхідна медична допомога. Пошкоджені будинки будуть обстежені та буде надано допомогу в ліквідації наслідків. На даний час у місті працюють всі служби”, йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости