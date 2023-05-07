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Прибрати пам’ятник російсько-українській дружбі: на сайти міськради з’явилася нова петиція

Прибрати пам’ятник російсько-українській дружбі: на сайти міськради з’явилася нова петиція

На сайті Харківської міської ради з’явилася петиція із пропозицією демонтувати пам’ятник російсько-української дружби в центрі міста, на мосту на Харківській набережній.

«Звертаю увагу Харківської міської ради та мера Харкова Ігоря Терехова на необхідність позбутися пам’ятника так званій російсько-української дружбі, який розташований на огородженні мосту через річку Харків біля перехрестя пр. Героїв Харкова – вул. Кооперативна – Харківська набережна (неподалік від Харківська набережна, 2А).

Пам’ятник не висловлює історичну правду щодо дружніх відносин росії до України, в тому числі враховуючи військову агресію російської федерації із 2014 року і до цього дня. Крім того, цей пам’ятник не входить до «Переліку пам’яток історії та монументального мистецтва».

Агентство Телевидения Новости

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