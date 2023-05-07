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Харківські синхроністки перемогли на Кубку світу з артистичного плавання

Харківські синхроністки перемогли на Кубку світу з артистичного плавання

З 5 до 7 травня збірна команда України взяла участь у Кубку світу з артистичного плавання, який проходить у Франції.

Усі спортсменки збірної є представницями Харківської області. Так, Влада та Марина Алексіїви перемогли в довільному дуеті. Рекордна сума за виступ становить 370.2791 бала.

Також Марта Фєдіна стала срібною призеркою  з технічного соло. Її виступ під композицію «Чарівна скрипка» набрав 264.1833 бала.

Агентство Телевидения Новости

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