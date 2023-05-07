Окупанти обстріляли Чугуївський район: одну людину поранено

Сьогодні, 7 травня, близько 14:00 окупанти обстріляли с. Бугаївка Чугуївського району. Отримала поранення 67-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні.

Сьогодні зранку російські військовослужбовці також піддали обстрілу селище Вовчанські Хутори: пошкоджено приватний будинок.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости