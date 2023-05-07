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07.05.2023 23:40
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Харківські зоозахисники врятували лисеня (відео)

Харківські зоозахисники врятували лисеня (відео)

Напередодні в Харківській області люди знайшли в покинутому колодязі дитинча лисиці. Малюка знайшов собака під час прогулянки з господарем, який і зателефонував до Порятунку тварин Харків, розповіли зоозахисники.

Лисеня було налякане, але дозволило витягти себе з пастки. Після консультації з ветеринаром було прийняте рішення випустити малюка ввечері неподалік місцевості, де, ймовірно, мала мешкати його родина.

Коли зоозахисники приїхали на місце, вони помітили дорослу лисицю, до якої й побігло врятоване дитинча. Сподіваємося, в подальшому в цій родині обійдеться без втрат.

Агентство Телевидения Новости

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