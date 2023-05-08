Как живут в доме престарелых в Харькове?
Счастливые старики и дом престарелых – эти два понятия для многих кажутся несовместимыми. Во многом на это повлияли государственные дома престарелых, условиях в которых далеко не домашние из-за недостатка финансирования и прочих проблем. Но как оказалось, такое может быть и в реальной жизни, а не только иностранном кино. Подобные условия созданы в частных домах престарелых, воспользоваться услугами которых возможно и в Харькове.
Профессиональный уход
Частные пансионаты развенчивают миф, что в них сдают родственников, до которых нет дела. На практике все далеко от истины. Сегодня бабушек, дедушек, пожилых родителей отправляют в дом престарелых по причине того, что банально нет возможности обеспечить качественный ход самостоятельно. Оно и не удивительно, если все члены семьи заняты на работе. Пожилой человек, оставшись дома, может чувствовать себя одиноким. Если случится какая-то непредвиденная ситуация, то он окажется наедине с проблемой. В пансионатах такие ситуации исключены.
Дома не каждый может себе позволить реабилитационное, медицинское оборудование для полноценного ухода за лежачим родственником. Некоторые нанимают сиделку, но это не всегда дает результат. Если уж и обращаться за платными услугами, то лучше получить их, к примеру, в доме престарелых в Харькове «Родной дом», где каждый постоялец получают профессиональный и круглосуточный уход. Работают в частном пансионате квалифицированные специалисты, в том числе с медицинским образованием. Мебель, безбарьерная среда, тревожные кнопки для оперативного вызова медсестры – это только часть преимуществ дома престарелых перед домашним проживанием.
Пользоваться услугами пансионатов не обязательно на постоянной основе. Днем пожилой родственник может находиться в доме престарелых, а вечером – его забирают домой, таким образом он всегда под присмотром.
Есть и случаи, когда сами пожилые люди поселяются в пансионаты на время, чтобы внести разнообразие в свою жизнь. Раньше такое было только в Европе, США, но сегодня и наши пенсионеры понимают, что старость – это не конец жизнь и необязательно привязываться к дому.
Активный образ жизни
В пансионатах люди преклонного возраста ведут активный образ жизни в соответствие с возможностями здоровья:
· гимнастика;
· скандинавская ходьба;
· настольные игры;
· чтение книг, свежей прессы;
· пение;
· тематические вечера.
Выбор развлечений в частных пансионатах просто огромен. В домах престарелых пенсионеры могут общаться со сверстниками, заводить новые знакомства. Кто-то даже находит свою любовь.
Большинство пансионатов предполагают наличие распорядка дня. Он позволяет постояльцам оставаться в тонусе, положительно влияет на душевное и физическое здоровье. Двери домов престарелых всегда открыты для гостей. Приехать могут не только родственники постояльцев, но и те, кто находится в поисках пансионата для кого-то из близких людей. Это отличный способ убедиться в том, что жить здесь нравится людям на самом деле, а не только в рекламных статьях и на фотографиях.