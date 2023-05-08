Как живут в доме престарелых в Харькове?

Счастливые старики и дом престарелых – эти два понятия для многих кажутся несовместимыми. Во многом на это повлияли государственные дома престарелых, условиях в которых далеко не домашние из-за недостатка финансирования и прочих проблем. Но как оказалось, такое может быть и в реальной жизни, а не только иностранном кино. Подобные условия созданы в частных домах престарелых, воспользоваться услугами которых возможно и в Харькове.

Профессиональный уход

Частные пансионаты развенчивают миф, что в них сдают родственников, до которых нет дела. На практике все далеко от истины. Сегодня бабушек, дедушек, пожилых родителей отправляют в дом престарелых по причине того, что банально нет возможности обеспечить качественный ход самостоятельно. Оно и не удивительно, если все члены семьи заняты на работе. Пожилой человек, оставшись дома, может чувствовать себя одиноким. Если случится какая-то непредвиденная ситуация, то он окажется наедине с проблемой. В пансионатах такие ситуации исключены.

Дома не каждый может себе позволить реабилитационное, медицинское оборудование для полноценного ухода за лежачим родственником. Некоторые нанимают сиделку, но это не всегда дает результат. Если уж и обращаться за платными услугами, то лучше получить их, к примеру, в доме престарелых в Харькове «Родной дом», где каждый постоялец получают профессиональный и круглосуточный уход. Работают в частном пансионате квалифицированные специалисты, в том числе с медицинским образованием. Мебель, безбарьерная среда, тревожные кнопки для оперативного вызова медсестры – это только часть преимуществ дома престарелых перед домашним проживанием.

Пользоваться услугами пансионатов не обязательно на постоянной основе. Днем пожилой родственник может находиться в доме престарелых, а вечером – его забирают домой, таким образом он всегда под присмотром.

Есть и случаи, когда сами пожилые люди поселяются в пансионаты на время, чтобы внести разнообразие в свою жизнь. Раньше такое было только в Европе, США, но сегодня и наши пенсионеры понимают, что старость – это не конец жизнь и необязательно привязываться к дому.

Активный образ жизни

В пансионатах люди преклонного возраста ведут активный образ жизни в соответствие с возможностями здоровья:

· гимнастика;

· скандинавская ходьба;

· настольные игры;

· чтение книг, свежей прессы;

· пение;

· тематические вечера.

Выбор развлечений в частных пансионатах просто огромен. В домах престарелых пенсионеры могут общаться со сверстниками, заводить новые знакомства. Кто-то даже находит свою любовь.

Большинство пансионатов предполагают наличие распорядка дня. Он позволяет постояльцам оставаться в тонусе, положительно влияет на душевное и физическое здоровье. Двери домов престарелых всегда открыты для гостей. Приехать могут не только родственники постояльцев, но и те, кто находится в поисках пансионата для кого-то из близких людей. Это отличный способ убедиться в том, что жить здесь нравится людям на самом деле, а не только в рекламных статьях и на фотографиях.

Агентство Телевидения Новости