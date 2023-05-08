2 мільярди на ремонт доріг на Харківщині

Протягом квітня ДП “Дороги Харківщини” уклали угоди на поточний ремонт на автомобільні дороги в області на суму понад 2 млрд гривень.

Про це стало відомо під час моніторингу сайту “Прозорро”.

Остання угода була підписана 24 квітня. Мова йде про поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С212510, а саме під’їзд до смт Бабаї, села Тимченки. Підрядником стало ТОВ “Автомагістраль-Південь”.

Засновником ТОВ “Автомагістраль-Південь” є Олександр Бойко з Одеської області.

Видання “Наші Гроші” розповідало про нову методику формування тендерів у ДП «Дороги Харківщини». Загальним місцем стало посилання замовника на Методику визначення вартості дорожніх робіт, прийнятої наказом Міністерства інфраструктури у жовтні 2022 року. Вона передбачає замовлення ремонтів по так званим «укрупненим показникам» – це коли у договорах вказується ціна укладання асфальту за 1 квадратний метр.

Цей показник нічого не говорить про адекватність ціни. У будь-якому дорожньому ремонті вартість асфальту як товару становить понад 50% від вартості контракту. Тому маржу зазвичай і зашивають у ціну асфальту як товару. Бо далі маржу можна через фірми-»прокладки» легко вивести з ланцюжка постачання асфальту з заводу до ремонтників.

Ще важливий нюанс. Ці тендери «Доріг Харківщини» проведені по принципу «проєктуй і будуй». Тобто переможець торгів для ремонту має сам розробити проєкт. Таким чином взагалі незрозуміло як будь-який учасник мав би торгуватись на аукціоні, оскільки кошторису ремонту ще взагалі не існувало в природі. Заступник директора ДержДорНДІ Станіслав Гвоздіков на прикладі аналогічного тендеру «Місцевих доріг Херсонищини» тиждень тому вже пояснював, що це є порушенням Методики. Однак очевидно, що ця схема сподобалась місцевим замовникам і вона шириться регіонами.

Також, на думку журналістів “Наших Грошей”, ці тендери «Доріг Харківщини» можуть мати ознаки змови. На майже всі торги закупівель пропозиції подали тільки дві фірми – «Ростдорстрой» і «Євробуд плюс». В усіх цих випадках одна компанія робила пропозиція зі знижкою 3,5% до очікуваної ціни – і програвала другій фірмі, яка робила знижку 5,5% (подальших ходів по зниженню ціни на аукціоні не було, оскільки уряд дозволив замовникам не проводити класичні торги). Так вони та поділили тендери – два підряди на 802 млн грн забрав «Євробуд плюс», чотири на 831 млн грн забрав «Ростдорстрой».

Єдиний відступ від цього правила трапився на тендері ціною 161 млн грн, на який окрім двох вищезгаданих компаній подали заявки ще дві фірми. І одна з них ТОВ «Теплоенергоремонт» запропонувала виконати роботи дешевше не на 5,5%, а на 7,3.

Ітак, ось перелік доріг та підрядників:

Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С212501 Під’їзд до смт Хорошеве км 5+300- км 9+000 – ТОВ “Укртеплоенергоремонт”. Вартість робіт 149,4 млн грн.

Директор та засновник – Євген Скопінцев.Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С210806 Старий Салтів – Гонтарівка км 0+000 – км 9+600 – ТОВ “Ростдорстрой”. Вартість робіт 362,6 млн грн.

Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С210809 Хотімля – Першотравневе км 0+000 – км 4+700 – ТОВ “Ростдорстрой”. Вартість робіт 181,9 млн грн.

Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С212310 Хотімля – Першотравневе км 0+000 – км 4+600 -ТОВ “Ростдорстрой”. Вартість робіт 194,1 млн грн.

Компанія “Ростдорстрой” з Одеси. Бенефіціарами вказані депутат Одеської міськради Юрій Шумахер та Євгеній Коновалов.

Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-212648 /М-03/ – станція Гракове – Базаліївка – гребля км 4+400 – км 22+800. Підрядник – ТОВ “Євробуд Плюс”. Вартість робіт – 694,6 млн грн.

Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-212348 /М-03/ – станція Гракове – Базаліївка – гребля км 22+800 – км 26+600. Підрядник – ТОВ “Євробуд Плюс”. Вартість робіт – 108,2 млн грн.

Джерело: ХАЦ

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