У Харкові патрульні знайшли загублену бабусю

Харківські патрульні допомогли літній жінці повернутися додому.

Під час патрулювання Індустріального району міста, патрульні отримали повідомлення про загублену людину. Патрульні прибули за вказаною адресою, де їх очікували жінка та бабуся.

Заявниця повідомила патрульним, що на зупинці громадського транспорту побачила літню жінку, яка, схоже, загубилась.

Бабуся, спілкуючись з поліцейськими, пояснила, що загубилась та не знає, як потрапити додому. Вона була розгублена та не пам’ятала звідки та куди прямувала. Інспектори заспокоїли її. Вже за декілька хвилин патрульні з’ясували її місце проживання.

Патрульні відвезли бабусю додому, де на неї чекала онука.

Агентство Телевидения Новости