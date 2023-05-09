Ворог здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Розпочалася чотириста сорокова доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом минулої доби було відбито 42 атаки противника на зазначених ділянках фронту.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території республіки білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил російської федерації.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстріляв населені пункти Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Мала Вовча, Миколаївка та Нестерне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Западне та Масютівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Тополі, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Вільшана, Бугаївка, Харківської області

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