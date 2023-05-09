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Ворог обстріляв близько 20 міст і сіл Харківщини: з Куп’янського району довелось евакуювати 50 дітей

Ворог обстріляв близько 20 міст і сіл Харківщини: з Куп’янського району довелось евакуювати 50 дітей

В ефірі “Єдиних новин” Олег Синєгубов розповів про оперативну ситуацію на Харківщині. Ворог продовжує обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів області. За минулу добу під вогнем ворога було близько 20 міст і сіл. Ворог використовує, ракети С-300, артилерію та міномети. Населені пункти Западне та Масютівка зазнали авіаударів. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Продовжується відновлення електропостачання на деокупованих територіях. Минулого тижня на 100% заживили села Циркуни та Гракове. Світло повернули для майже 2,5 тис абонентів. У травні маємо подати світло ще для 4 тис. абонентів.

Здійснюється евакуація сімей з дітьми з територій, що перебувають під постійними обстрілами. Так, за останні 2 тижні з Куп’янського району було евакуйовано 50 дітей. Люди, які цього потребують, отримують безкоштовне тимчасове житло.

Агентство Телевидения Новости

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