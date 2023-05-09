У Харкові через грип госпіталізовано за тиждень 119 осіб

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 1 по 7 травня захворіли 1035 осіб, з них 41% – діти.

За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, упродовж минулого тижня був зареєстровано 200 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на грип та ГРВІ знизилась на 21%. Показник захворюваності становить 73,2 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 82,4% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Госпіталізовано за тиждень 119 осіб, з них 22% – діти до 17 років.

Джерело: Харківська міськрада

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