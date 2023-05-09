На Хрещатику відкрилась виставка, присвячена відносинам ЄС та України

До Дня Європи на Хрещатику відкрилась виставка, яка розвінчує міфи про відносини ЄС та України

9 травня до Дня Європи в Україні на київському Хрещатику відкрилася виставка, присвячена відносинам ЄС та України. На стендах розповідається про допомогу Європейського Союзу Україні та шлях України до ЄС. Одна із тем стендів присвячена розвінчуванню міфів про відносини ЄС та України.

«Європейський Союз допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно. Наші зобов’язання перед вільною та демократичною Україною ніколи не були настільки міцними», – зазначила Урсула фон дер Ляєн, Президента Європейської Комісії.

Виставка підготовлена представництвом Європейського Союзу в Україні, Міністерством культури та інформаційної політики України, Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки та УІНП.

Джерело: МКІП

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