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На Харківщині розшукується зникла жінка

На Харківщині розшукується зникла жінка

    Працівники сектору поліцейської діяльності Богодухівського районного відділу поліції встановлюють місцеперебування мешканки села Каплунівка Лідії Яценко, 1939 року народження.

 Ввечері 8 травня жінка пішла з дому та не повернулась.

   Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, сиве волосся.

   Була одягнена у чорне пальто, темно сині штани, чорну кепку, чорні туфлі.

   Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцеперебування жінки, просимо повідомити до сектору поліцейської діяльності Богодухівського РВП або за телефонами: 102, +380 98 613 4354 чи іншим зручним способом.

Агентство Телевидения Новости

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