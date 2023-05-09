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На Харківщині розшукується зникла жінка
Працівники сектору поліцейської діяльності Богодухівського районного відділу поліції встановлюють місцеперебування мешканки села Каплунівка Лідії Яценко, 1939 року народження.
Ввечері 8 травня жінка пішла з дому та не повернулась.
Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, сиве волосся.
Була одягнена у чорне пальто, темно сині штани, чорну кепку, чорні туфлі.
Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцеперебування жінки, просимо повідомити до сектору поліцейської діяльності Богодухівського РВП або за телефонами: 102, +380 98 613 4354 чи іншим зручним способом.