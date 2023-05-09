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Правоохоронці зафіксували по Харківщині наслідки ракетних ударів

Правоохоронці зафіксували по Харківщині наслідки ракетних ударів

За процесуального керівництва Харківської, Дергачівської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 8 травня близько 22:00 російські військові завдали масованого ракетного удару по об’єкту інфраструктури у Харківському районі. За попередніми даними, окупанти випустили щонайменше 5 ракет типу С-300 з території Бєлгородської області рф.

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, ще одна російська ракета влучила в районі смт Солоницівка Харківського району. Горіла лісова підстилка площею 300 кв. метрів, зазнала пошкоджень транспортна інфраструктура.

Також ракета пошкодила приватний житловий будинок у с. Цапівка Богодухівського району.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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