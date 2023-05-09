Модерували процес відновлення шляхів залізничного сполучення: викрито колаборантів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох ексспівробітників Укрзалізниці за фактом пособництва шляхом усунення перешкод у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у смт Куп’янськ-Вузловий двоє колишніх працівників Укрзалізниці перейшли на бік окупантів. У липні минулого року вони уклали трудові контракти з так званим генеральним директором підприємства «Куп’янська залізниця».

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, один з них обійняв посаду «начальника» виробничого підрозділу «Куп’янська колійна машинна станція», створеного окупаційною владою, а інший – став його «заступником».

На фейкових посадах колаборанти насамперед сприяли перевезенню вантажів так званим «государственным предприятием «Купянская железная дорога», зокрема допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з окупованою на той час частиною Харківщини, організовуючи проведення ремонтних робіт з капітального ремонту колії та стрілочних переводів.

Псевдокерівник втік до Чернівців, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності, а його поплічник переховувався по населених пунктах Харківщини. Проте правоохоронці затримали їх в порядку ст. 208, ст. 615 КПК України.

Наразі обидва обвинувачених перебувають під вартою. Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости