«Ми забирали їхні кулемети, та вони вже не заперечували»: нацгвардійці про бої на Кремінському напрямку

Офіцер 5 Слобожанської бригади Нацгвардії Ельф розповів про характер боїв у кремінських лісах та порівняв його з досвідом зіткнень отриманих на балаклійському та ізюмському напрямках.

У 2022 році підрозділ Ельфа працював на Ізюмському напрямку. Перед ними стояла задача утримувати позиції на березі Сіверського Дінця, не давати можливості росіянам форсувати річку. Вчорашній студент намагався якомога швидше опанувати військову науку, бо від цього залежало виживання його людей.

«Ельф», нацгвардієць

Я у Нацгвардії з 26 лютого минулого року. Я ледь закінчив радіофізичний факультет в ХНУ ім. Каразіна, і почалось повномасштабне вторгнення. Були за Ізюмом. Потім переїхали на Явірське, Балаклійський напрямок. Тримали там оборону.

На Балаклійському напрямку гвардійці зіткнулися з інтенсивнішим впливом артилерії росіян. Диверсійно-розвідувальні групи окупантів постійно шукали слабкі місця в обороні гвардійців та суміжних підрозділів.

«Ельф», нацгвардієць

Поряд з нами були розташовані спостережні пункти наших побратимів. Ми виявили, що там, де їх не було, вони (росіяни) вирішили пройти. Ми це викрили й успішно їх відбили. Вони навіть не змогли до нас дійти.

Восени 2022 року бійці 5 Слобожанської бригади брали участь у масштабному контрнаступі. Вони були серед перших підрозділів, які входили до Балаклії.

«Ельф», нацгвардієць

До Балаклії заходили з Вербівки. Заходили з декількох сторін. Та група, у якій я був, йшла майже по трасі. Натрапили на об’єкт, де знаходилися «орки». Була гарна підтримка бронетехніки та артилерії. Багато було залишеної росіянами техніки. Десь ближче до Балаклії ми вже почали виконувати стабілізаційні заходи. Нам вдалось знайти групу «еленерівців». Вони були дуже налякані та п’яні. Передали їх органам «опіки», подальша доля невідома. Думаю, у них все «добре».

«Ельф» додає, що з катівень було випущено велику кількість українців. Багато з них були настільки залякані, що спочатку не вірили, що тепер їм нічого не загрожує, і коли нарешті це усвідомлювали, то їм було дуже важко стримувати емоції. У результаті осіннього контрнаступу було звільнено величезні території на Харківщині та Донеччині. Українські захисники прорвалися у район Кремінної, що на Луганщині. З того часу гвардійці закріпилися на тому напрямку. Ворог інтенсивно намагається вибити звідти українців.

«Ельф», нацгвардієць

Батальйон, з якого я починав, поїхав на Кремінну. То була моя перша ротація там. Потім повернувся назад до свого батальйону. І, гоп, знов поїхав на Кремінну. Згодом там змінилася ситуація, вона стає дедалі гарячішою,

Ось один з таких епізодів, який трапився на початку лютого.

«Ельф», нацгвардієць

Це був псковський десант. Ближче до обіду почали нас штурмувати. Всі у білих маскхалатах. Зараз не пам’ятаю, був сніг чи ні, але їх було видно. Відбили, вони втекли, але не всі. Частина лишилася «добривом» під соснами.

Стрілецькі вогневі контакти та відбиття штурмів стало звичайною річчю. У одному з таких боїв Ельф отримав три кульових поранення.

«Ельф», нацгвардієць

Поранення отримав під час вечірньої спроби ворога штурмувати наші позиції. Напередодні ми спалили їхній танк, і вони «трохи образилися». У нас був потужний загін «ельфів», майже кожен мав спеціалізовану оптику. Тому ми вчасно помітили «орків», почали по них працювати. Їх було трохи більше, ніж ми очікували, вони йшли на нас в лобову атаку. Я почав працювати по них з РПГ. І тут мене поранило стрілковим у надпліччя, потім пробило руку і застрягло в ребрі, а коли я переміщувався, то третя куля мене наздогнала у лопатку.

Аналізуючи ситуацію на кремінському напрямку офіцер НГУ підкреслює, що ворог зробив роботу над помилками:

«Ельф», нацгвардієць

Зараз стало ще більше безпілотників. Вони цим досить ефективно користуються. Хоча ми, до речі, навіть захопили декілька трофейних коптерів, які вдалося забрати, відремонтувати, знайти раніше відзнятий ними матеріал, що максимально безглуздо з їхнього боку. Вони більше не переміщуються великим групами (до взводу). Колись вони запросто кидали своїх бійців одним маршрутом. Я так розумію, у них був умовний лідер, який гнав їх з-під палки. Тепер вони працюють більш помірковано. Наприклад, коли їм підкріплення дали, десь до відділення снайперів, то вони вирішили нас штурмувати, але раптом із заростей лісу у них прорвалося декілька пострілів з РПГ, і вони раптово втратили весь інтерес йти далі у лоба, а почали шукати інші шляхи.

При цьому ворог вдається до різноманітних експериментів з побудовою штурмових груп та використанням техніки.

«Ельф», нацгвардієць

Коли їм потрібно працювати БТРом, але у них немає такого вільного простору, то вони рубають дерева пострілами з танка, і вже потім працює БТР. На штурм дуже багато вони ходять з ПКМ (рос. абревіатура кулемет Калашнікова модернізований): по чотири кулеметники, снайпер та автоматники. Одного разу всі ці чотири кулеметники лишились на місці. Коли ми у них кулемети з рук діставали, вони вже не могли заперечити. Також було, що вони завезли цілу партію цікавих машинок (БМПТ «Термінатор»). І під Кремінною українці спалили першу з них!

«Ельф» аналізує бої на балаклійському та кремінському напрямку.

«Ельф», нацгвардієць

Рашисти намагаються використовувати усе озброєння, що у них є, наприклад, залякувати нас авіацією. Проте вони не дуже часто міняють свої звички, дуже зневажливо оцінюють нашу готовність, на цьому ми граємо, і перемагаємо, ми знаходимо якісь унікальні шанси їм протистояти. У них багато китайських дронів, але у нас багато спеціалістів. У нас дуже круті аеророзвідники. У нас дуже круті оператори дронів-камікадзе. Дуже круті хлопці, які скидають подарунки. Скажімо, росіяни увесь день намагалися проробити дорогу танком, щоб проїхала їхня машина, але наші побратими виявили, навели міномети, і гоп – немає машини! Нам допомагає сам ліс, бо багато боєприпасів детонує від дерев. Звісно, у лісі дуже малий кут, де ти щось можеш побачити: перше-друге дерево, і сліпа зона. Тому в степу було простіше, бо ти все бачив навколо та реагував. Балаклія, мені так здається, це був дуже гарний навчальний заклад для кожного нашого бійця. Але щодо інтенсивності, то, звичайно, місяць Балаклії – це півтори доби Кремінної.

Гвардійці 5 Слобожанської бригади є питомою складовою Сил Оборони України. Вони професійно нищать російських загарбників на східних рубежах й відчайдушно б’ються за волю та суверенітет українських земель. Приєднавшись до них, ви зможете прискорити Українську Перемогу.

Джерело: відділення інформації та комунікації Східного територіального управління Національної гвардії України.

Агентство Телевидения Новости