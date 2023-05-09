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В Харкові презентували нову тематичну марку, присвячену «Гвардії наступу»

В Харкові презентували нову тематичну марку, присвячену «Гвардії наступу»

Укрпошта вводить в обіг нову марку «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу». Блок «Гвардія наступу» вийде тиражем 235 тисяч примірників.

Поштовий блок «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу», створений заслуженим художником України художником Олександром Охапкіним, містить марки з зображенням бійців Національної поліції України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. 

Начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко разом з головою Харківської військової адміністрації та директором Харківської дирекції АТ «Укрпошта» Юрієм Савченком взяли участь у погашенні марки.

За словами очільника харківської поліції Володимира Тимошка, всі підрозділи Гвардії наступу, у тому числі поліцейська бригада «Лють» братимуть участь у визволенні країни від окупантів: «Віримо в перемогу України! Погасили марку, погасимо і рашистів».

Агентство Телевидения Новости

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