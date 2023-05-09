Кожна школа може отримати 10 тисяч цибулин голландських тюльпанів: спецпроєкт з озеленення

Розпочався другий етап Всеукраїнського соціального проєкту для дітей з озеленення українських шкіл.

Мета проєкту «Flowers4School» — перетворити кожну школу на квітучий парк, де діти вивчатимуть природу та відновлюватимуть ментальне здоровʼя. Про це йдеться на сайті ХОВА.

Організатором ініціативи є БФ «Флоріум Фундація». Всього планують висадити по 10 тисяч тюльпанів у кожній школі України.

Охочі долучитися до збору коштів можуть перейти на сайт проєкту й обрати з переліку, для кого зробити донат: всім школам України, школам регіону або конкретній школі. Незалежно від суми внеску кожна школа має можливість отримати 10 тисяч цибулин голландських тюльпанів.

Агентство Телевидения Новости