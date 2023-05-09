Банки відновили блокування рахунків за борги

Арешти, які банки знімали на час дії воєнного стану, повертаються: банки відновлюють блокування рахунків карткових рахунків клієнтів на вимогу державних виконавців.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський в своєму тг-каналі.

В Україні набрав чинності закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану».

Цей закон скасовує дію постанови Кабміну, яка знімала арешт виконавчої служби на суму менш як 100 тисяч гривень на час дії воєнного стану.

«Новий закон дозволяє клієнтам з арештами користуватися сумою у розмірі двох мінімальних зарплат (13 400 грн) за умови, що клієнт звернеться до виконавця і той своєю чергою надішле до нас постанову на зняття арешту на суму 13 400 грн за одним із рахунків клієнта», – повідомив співзасновник Monobank.

Щодо Monobank, то повернення арештів, які знімали на час дії воєнного стану, торкнеться близько 436 тисяч клієнтів банку.

Агентство Телевидения Новости