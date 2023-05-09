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Проїзд у Харкові залишається безкоштовним

Проїзд у Харкові залишається безкоштовним

Проїзд у громадському транспорті міста Харкова залишається безкоштовним завдяки дотаціям з бюджету міської територіальної громади.

Як повідомив сьогодні, 9 травня, під час пресконференції міський голова Ігор Терехов, Харків – єдине місто в Україні, де з початку повномасштабної війни ухвалили таке рішення.

За його словами, комунальні підприємства дотуються за кошти міста, і це дуже велике навантаження на бюджет, яке вимірюється сотнями мільйонів гривень.

«Поки що проїзд у транспорті безкоштовний. Коли зрозуміємо, що можливості вичерпані, то я відверто про це скажу. Зараз ми дотуємо всі види транспорту: метро, тролейбуси, трамваї та автобуси. Є витрати на електропостачання, заробітну плату, техогляди, ремонт, диспетчеризацію тощо. Це дуже великі кошти», – зазначив міський голова.

Також Ігор Терехов підкреслив, що в будь-якому випадку в Харкові збережуть усі пільги, якими люди користувалися до війни.

Агентство Телевидения Новости

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