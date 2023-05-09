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Будівництво метрополітену у Харкові продовжиться

Будівництво метрополітену у Харкові продовжиться

Будівництво третьої лінії Харківського метрополітену продовжуватиметься: фінансові установи повністю підтримують цей проєкт.

Про це сьогодні, 9 травня, під час пресконференції повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.«Кредит є – метро побудуємо, а щодо закупівлі рухомого складу – теж ідемо за планом», – зазначив мер.Ігор Терехов підкреслив, що єдина зміна, яку внесли до проєкту, – це будівництво електродепо «Олексіївське» безпосередньо під землею. За його словами, таке рішення підтримують і партнери – Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк.Нагадаємо, що проєкт розвитку Харківського метрополітену передбачає будівництво електродепо, двох станцій метро в бік аеропорту та придбання 85 одиниць рухомого складу. На його реалізацію залучені кредитні кошти у сумі 320 млн євро.

Агентство Телевидения Новости

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