Аграрії Харківщини, чиї угіддя заміновані, зможуть не сплачувати податок

Набрав сили закон, яким передбачено звільнення аграріїв та власників земельних ділянок від сплати податків на заміновані, забруднені, окуповані землі та угіддя на яких ведуться бойові дії.

Як зауважив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов, такі пільги можна отримати, звернувшись до органів місцевого самоврядування.

«Надано можливість отримання відповідних податкових пільг через рішення органів місцевого самоврядування. Для цього до них мають звернутись платники податків із відповідною заявою, в межах якої вони мають вказати кадастрові номери таких ділянок», – пояснив Євген Іванов.

Зокрема, прийнятий закон створив механізм надання пільг для зруйнованої нерухомості чи такої, що потребує капітального ремонту, на підставі даних Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених повномасштабним вторгненням російських окупантів.

«Дякую усім причетним народним депутатам за підтримку цього закону. Для Харківщини він надважливий, адже велика частина агропромислових підприємств не можуть повноцінно працювати через велику кількість вибухонебезпечних предметів», – зазначив Євген Іванов.

Нагадаємо, на Харківщині потенційно небезпечними або забрудненими вибухонебезпечними предметами залишаються близько 572 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.

Агентство Телевидения Новости