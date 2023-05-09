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В Куп’янському районі після обстрілу згорів будинок

В Куп’янському районі після обстрілу згорів будинок

9 травня ворожа артилерія здійснила черговий обстріл села Петропавлівка Петропавлівської громади. Внаслідок удару виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

О 14:50 на гасіння даної пожежі виїхали рятувальники 14-ї і 44-ї Державних пожежно-рятувальних частин. На час їх прибуття горів будинок, гараж та господарча споруда на площі 300 кв. м.

На місці події працювали 15 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС.

О 16:05 рятувальники загасили вогонь. Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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