На Куп’янському напрямку противник вів наступальні дії поблизу Масютівки та Стельмахівки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 9 травня. 440 доба війни.

Протягом цієї доби противник завдав 20 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Для завдання ракетних ударів ворог використав 17 крилатих ракет повітряного базування, 15 з яких було знищено нашими захисниками, та ще 3 ракети С-300 по Краматорську і Костянтинівці. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ворог здійснив майже 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Залізний Міст, Мурав’ї Чернігівської області; Товстодубове, Бачівськ, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Юнаківка, Могриця, Попівка і Славгород Сумської області, а також Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Лиман Перший Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ.

Протягом доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

8 травня російські окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку разом з батьками, а також освітян та інших працівників бюджетної сфери. Охочих виявилось небагато. Евакуація здійснюється до Бердянська. В той же час, усіх медичних працівників місцевої лікарні викликано на роботу.

Авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 ударів по його зенітно-ракетним комплексам. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили та станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости