В Чугуївському районі під час гасіння пожежі рятувальники потрапили під повторний обстріл

9 травня ворог вдарив з артилерії по селу Гатище в Чугуївському раойоні. На території двох приватних домоволодінь зайнялись пожежі.

О 15:45 на їх гасіння вирушили рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По їх прибуттю стало відомо, що на одному з подвір’їв горів будинок та прибудова до нього на площі 200 м². На іншому – будинок і 2 прибудови.

З пожежами боролись 5 чоловік особового складу ДСНС на одній пожежній автоцистерні. О 17:20 рятувальники локалізували вогонь, проте відразу були вимушені повернутись до місця дислокації через повторні ворожі обстріли.

Агентство Телевидения Новости