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Одна людина загинула, п’ять отримали травми: подробиці ДТП на окружній дорозі

Одна людина загинула, п’ять отримали травми: подробиці ДТП на окружній дорозі

Сьогодні, 9 травня, близько 18:30 на автомобільній дорозі «Київ-Харків-Довжанський» в районі села Родичі 33-річний водій автомобіля ВАЗ 21099 не вибрав безпечної швидкості руху та дистанції і здійснив виїзд на узбіччя.

В результаті автомобіль відкинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з транспортним засобом ГАЗ під керуванням 62-річного водія, повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Водій ВАЗ отримав не сумісні з життям травми. Водія і чотирьох пасажирів з іншого автомобіля доставили до лікарні.

Всі обставини аварії встановлюються.

Агентство Телевидения Новости

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