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Троє людей загинули у ДТП на трасі Чугуїв-Мілове

Троє людей загинули у ДТП на трасі Чугуїв-Мілове

Поліцейські встановлюють обставини смертельної автопригоди в Чугуївському районі Харківської області: внаслідок ДТП на автодорозі Чугуїв-Мілове загинули троє людей. 

9 травня близько 2:45 до поліції через спецлінію 102 надійшла інформація про аварію неподалік селища Коробочкине. 

Попередньо встановлено, що водій автомобіля не впорався з керуванням, допустив виїзд на узбіччя, після чого некероване авто злетіло у кювет, перекинулось та зіштовхнулося з двома деревами. 

В результаті аварії загинув 41-річний водій та пасажири легковика – 36-річна жінка і 56-річний чоловік.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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