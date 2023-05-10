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В харківському метро частково перекриють Олексіївську лінію

В харківському метро частково перекриють Олексіївську лінію

У суботу, 13 травня, станції «Метробудівників», «Захисників України» та «Архітектора Бекетова» будуть тимчасово зачинені для обслуговування пасажирів.

Також буде тимчасово зачинено перехід зі станції «Спортивна» на станцію «Метробудівників», повідомили в харківському метрополітені. Причина: 13 травня на станції «Захисників України» буде проходити турнір з боксу.

Рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену на цей період буде здійснюватися на ділянці від станції «Перемога» до станції «Держпром» та у зворотньому напрямку у наступній послідовності:

Від станції «Перемога» до станції «Наукова» з пересадкою до іншого составу, що прямуватиме до станції «Держпром».

Від станції «Держпром» до станції «Наукова» з пересадкою до іншого составу, що прямуватиме до станції «Перемога».

Про поновлення руху поїздів Олексіївською лініє у повному об’ємі – повідомлятимуть додатково.

З приводу додаткової інформації звертайтеся за телефоном: (057) 731-00-00.

Агентство Телевидения Новости

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