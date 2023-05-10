В ХОВА показали наслідки удару ракетами «Іскандер» по Куп’янську

Минулої доби російські окупанти обстрілювали міста і села Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

Напередодні ввечері ворог завдав ракетного удару по Куп’янську. Попередньо, ракетами «Іскандер». Пошкоджено будівлі цивільного підприємства та 5 приватних житлових будинків.

Поранення зазнали 3 людей. Жінка 57-років отримала легкі ушкодження, стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, у с. Петропавлівка пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, господарчі споруди, сталася пожежа.

Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено 2 житлові будинки та господарчі споруди.

У с. Гатище Чугуївського району ворог пошкодив щонайменше 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа.

Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 301 вибухонебезпечний предмет.

Агентство Телевидения Новости