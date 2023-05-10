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В суботу у Харкові відбудеться боксерський турнір

В суботу у Харкові відбудеться боксерський турнір

З початку війни в одному з найспортивніших міст України не було жодного спортивного заходу. І це зрозуміло – ще нещодавно ворог був у парі кілометрів від околиць Харкова.

Та завдяки героїзму наших воїнів та зусиллям кожного з містян проведення спортивних свят знов можливе, повідомив командир спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев.

На честь Героїв Оборони Харкова, у суботу, 13 травня, о 14:00 пройде боксерська матчева зустріч між чоловічими збірними України  та міста-героя Харкова.

Не нехтуючи заходами безпеки, свято спорту пройде у безпечному місці – в приміщенні станції метро «Захисників України».

Агентство Телевидения Новости

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